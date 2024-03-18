Arda Güler'den olaylı Trabzon Fenerbahçe maçı yorumu

Milli futbolcumuz Arda Güler; Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in paylaşımına yorum yaptı.

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yapılan yorumlara Real Madrid forması giyen Arda Güler de katıldı.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafı "Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!" mesajıyla paylaştı.

Arda güler de eski takım arkadaşının yaptığı paylaşıma, "İşte budur!" yorumunu yaptı.

Bu ifadeler kısa sürede binlerce beğeni aldı.