Wanda Nara'nın Icardi yorumu gündem oldu. Duyarlar şaştı kaldı

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray; Kasımpaşa deplasmanındaydı.

Gol düellosunu Galatasaray 4-3'lük skorla kazanmayı başardı. Cim Bom'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Dries Mertens, 48 ve 83'te Mauro Icardi ve 90'da ise Carlos Vinicius attı.

Karşılaşmada kendi kalesine de 1 gol kaydeden Mauro Icardi maç sonrasında sosyal medya hesabından sahadan görüntülerini paylaştı ve ''Gerçek karakter, bir hata yaptıktan sonra nasıl iyileştiğinizi gösterir... Gerisini biliyorsunuz.'' mesajı yazdı.

Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da bu paylaşıma yorum yapmadan duramadı.

Wanda Nara yorum olarak; ''O kadar cömertsin ki tüm kalelerde gol atıyorsun'' yazdı, aslan ve gülme emojisi ekledi.