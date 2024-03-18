Galatasaray dünya yıldızının işini bitirdi. Anlaşma tamam

Selahattin Ekrekli
Galatasaray dünya yıldızının işini bitirdi. Anlaşma tamam
Galatasaray HDI Sigorta, Fransız pasör çaprazı Jean Patry ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray HDI Sigorta; gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Normal sezonu ilk dört sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan sarı-kırmızılı ekip, en son Jastrzębski Węgiel’de oynayan Jean Patry ile 2024-2025 sezonu için sözleşme imzaladı.

Fransa’nın Centre national de Volley-ball ve Montpellier UC takımlarında forma giydikten sonra İtalya’ya transfer olan ve Top Volley Cisterna ile Allianz Milano’da oynayan 1996 doğumlu ve 207 cm boyundaki Patry, yeni sezonda ilk defa AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele ederek Galatasaray HDI Sigorta’nın başarılarına katkı sağlayacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Fransa Erkek Milli Takımı ile şampiyonluklar yaşayan ve VNL’de ‘En İyi Pasör Çaprazı’ ödülünü kazanan Patry, kulüp düzeyinde de Challenge Kupası altın madalyası ve Polonya Kupası ile Polonya Süper Kupası’nda ikincilikler elde etti.

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