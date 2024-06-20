Arda Güler'e hücum ettiler. Bombası patladı

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Arda Güler'e hücum ettiler. Bombası patladı

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'e iki İngiliz devi talip oldu.

EURO 2024 F Grubu açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan’ı 3-1’lik skorla geçerek turnuvaya üç puanla başladı.

Maç, Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin gözlemcilerinin yoğun ilgisi altında gerçekleşti. Karşılaşmanın yıldızı ise Arda Güler oldu; genç yetenek attığı olağanüstü golle takımımızı sırtladı ve galibiyette başrolü oynadı.

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İngiliz medyasından CaughtOffside’ın haberine göre, Arsenal ve Liverpool kulüplerinin gözlemcileri, Arda Güler’in milli formayla sergilediği üstün performansı yakından takip etmek için tribündeki yerlerini aldı.

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Arda Güler’in gösterdiği üstün performans sonrası iki İngiliz devi yakın zamanda transfer için harekete geçme kararı aldı.

Real Madrid’in genç yıldızı bırakma niyetinde olmamasına karşın, CaughtOffside İngiliz futboluna katılmasının heyecan verici olacağını ve Arsenal ile Liverpool’un bu transferi gerçekleştirmek için çaba göstereceklerini belirtti.

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Arda Güler’e olan ilgi sadece Arsenal ve Liverpool ile sınırlı kalmadı; Manchester City, Bayern Münih, PSG ve Milan gibi Avrupa’nın diğer büyük kulüplerinin temsilcileri de milli yıldızlarımızı izlemek için stadyumdaydılar.

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