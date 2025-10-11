Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Azerbaycan'ı evinde 3-0 mağlup eden Fransa yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi sakatlığa kurban verdi.
MBAPPE SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI
Karşılaşmada gol perdesini açan Mbappe, 83. dakikada bileğine aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Fransa Futbol Federasyonu, Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını ve İzlanda maçında oynayamayacağını açıkladı. Milli takım kampından ayrılan Mbappe'nin tedavisi Madrid'de yapılacak.
REAL MADRID'İN HÜCUM BAĞLANTISI ZAYIFLAYABİLİR
Mbappe’nin sakatlığı, Real Madrid’de Arda Güler’le kurduğu verimli hücum bağlantısını da olumsuz etkileyebilir.