İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon fırtına gibi esen Arda Güler, Xabi Alonso yönetiminde takımın değişilmez ismi olmayı başardı. İlk 11'de yeri en garanti isimler arasında gösterilen Arda Güler için işler tersine dönebilir.

ARDA GÜLER YENİDEN KULÜBEYE DÖNEBİLİR

İspanyol basınında yer alan habere göre: Real Madrid, sezon başında İtalya Serie A ekibi Como'ya sattığı Nico Paz'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Beyazlıların, Paz'ın Como'daki performansından memnun olduğu ve kendisini tekrar transfer etme kararı aldığı belirtildi.

Ayrıntılarda, bu transferin gerçekleşmesi halinde Arda Güler'in ilk 11'deki yerini kaybedebileceği aktarıldı.

ARDA GÜLER'İN SEZON RAKAMLARI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 mücadelede boy gösterdi. Milli oyuncu, bu sürelerde 4 gol atarken, 9 da asist yapmayı başardı.