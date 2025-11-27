Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları dün gece tamamlandı. 9 maçın oynanadığı günde tam 42 gol atıldı.

Milli oyuncumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'u 4-3 mağlup etti. Madrid'in tüm golleri Kylian Mbappe'den gelirken, Arda da 1 asistle takımına katkı vermeyi başardı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçların sonuçları:

Kopenhag 3-2 Kairat

Pafos 2-2 Monaco

PSG 5-3 Tottenham

Liverpool 1-4 PSV

Arsenal 3-1 Bayern Münih

Atletico Madrid 2-1 Inter

Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta

Sporting Lizbon 3-0 Club Brugge

Olympiakos 3-4 Real Madrid