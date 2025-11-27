Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Ederson Moraes, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Ceza alacağı konuşulan tecrübeli eldivenin kim tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı.

EDERSON MORAES'İ GALATASARAY ŞİKAYET ETMİŞ

Takvim'de yer alan habere göre: Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlara doğru uygunsuz hareket yapan Ederson Moraes'i Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'nin aldığı cezayı örnek gösterdiği kaydedildi.