Arda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bu kadarını hiç beklemiyordu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Real Madrid, Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükseldi. Bu sonucu hiç beklemeyen Real Madrid ise hezimete uğradı.

ARDA GÜLER'E AĞIR ELEŞTİRİLER!

Milli yıldız Arda Güler, PSG ile oynanan yarı final maçına ilk 11'de başladı ve 83. dakikada yerini Vazquez'e bıraktı. Orta sahada sağ iç kulvarda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, PSG'nin güçlü orta saha oyuncuları ile baş etmekte zorlandı. Oynanan mücadelenin ardından Arda Güler hedef tahtasına oturtuldu.

İşte İspanyol basınında atılan manşetlerden bazıları;

İspanyol basınından Marca'nın 10 Temmuz kapağında "Çok yumuşak bir Madrid... çok sert bir veda" manşeti vardı.

Diario AS'ta ise, "Madrid'in toplu intiharı" manşeti yer aldı. Mundo Deportivo, "Xabi Alonso'nun Real Madrid'i için ilk büyük fiyasko" yorumunu yaptı.

Öte yandan Mundo Deportivo, Real Madrid'in oyuncularını her maç sonrasında yaptığı gibi tek tek yorumladı. Arda Güler için, Görünmez' başlığı yazılırken şu ifadelere yer verildi: "Türk, Real Madrid'in kaderini asla değiştiremedi. Her zaman oyun dışı kaldı ve topsuz kaldığında kayboldu."

Ayrıca Real Madridli bazı taraftarlar sosyal medyada Arda Güler'e aşırı tepki gösterdi. Bazıları zorluk derecesi yüksek maçlarda 20 yaşındaki futbolcunun iyi performans sergileyemediğini yazarken bazıları ise bu tercihinden ötürü Xabi Alonso'ya tepki gösterdi.