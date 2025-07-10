Arda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bu kadarını hiç beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bu kadarını hiç beklemiyordu

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler için işler iyi gitmiyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fransız devi Paris Saint-Germain'e farklı mağlup olan Madrid ekibinde, fatura Arda Güler'e kesildi. İşte detaylar...

m.jpeg

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Real Madrid, Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükseldi. Bu sonucu hiç beklemeyen Real Madrid ise hezimete uğradı.

ARDA GÜLER'E AĞIR ELEŞTİRİLER!

Milli yıldız Arda Güler, PSG ile oynanan yarı final maçına ilk 11'de başladı ve 83. dakikada yerini Vazquez'e bıraktı. Orta sahada sağ iç kulvarda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, PSG'nin güçlü orta saha oyuncuları ile baş etmekte zorlandı. Oynanan mücadelenin ardından Arda Güler hedef tahtasına oturtuldu.

İşte İspanyol basınında atılan manşetlerden bazıları;

İspanyol basınından Marca'nın 10 Temmuz kapağında "Çok yumuşak bir Madrid... çok sert bir veda" manşeti vardı.

Diario AS'ta ise, "Madrid'in toplu intiharı" manşeti yer aldı. Mundo Deportivo, "Xabi Alonso'nun Real Madrid'i için ilk büyük fiyasko" yorumunu yaptı.

518251406-1383525693574918-6336668574339654989-n.jpg

Öte yandan Mundo Deportivo, Real Madrid'in oyuncularını her maç sonrasında yaptığı gibi tek tek yorumladı. Arda Güler için, Görünmez' başlığı yazılırken şu ifadelere yer verildi: "Türk, Real Madrid'in kaderini asla değiştiremedi. Her zaman oyun dışı kaldı ve topsuz kaldığında kayboldu."

Ayrıca Real Madridli bazı taraftarlar sosyal medyada Arda Güler'e aşırı tepki gösterdi. Bazıları zorluk derecesi yüksek maçlarda 20 yaşındaki futbolcunun iyi performans sergileyemediğini yazarken bazıları ise bu tercihinden ötürü Xabi Alonso'ya tepki gösterdi.

Son Haberler
Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini gördü: Artış devam edebilir
Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini gördü: Artış devam edebilir
Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı!
Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı!
Kanser hastalarına büyük müjde! Bakan açıkladı
Kanser hastalarına büyük müjde! Bakan açıkladı
Firari operasyonu kanlı bitti! Ortaklık meydan savaşına döndü
Firari operasyonu kanlı bitti! Ortaklık meydan savaşına döndü
Devrim Özkan'dan mini şortuyla kamera karşısına geçti! Birbirinden iddialı pozları olay oldu
Devrim Özkan'dan mini şortuyla kamera karşısına geçti! Birbirinden iddialı pozları olay oldu