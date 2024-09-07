Arda Güler'in durumu belli oldu. Galler maçında sakatlanmıştı

Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Başkent Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmanın son saniyelerinde Arda Güler'in sakatlığı moralleri bozmuştu.

Yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmak zorunda kalan genç yıldızın durumu merak ediliyordu. Teknik direktör Vincenzo Montella da maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Arda'nın aldığı darbeden dolayı oyundan çıkardığını açıklaması endişe yaratmıştı.

Neyse ki korkulan olmadı ve Arda Güler yaptığı paylaşımla ciddi bir probleminin olmadığının mesajını verdi. Arda Güler, "Daha iyisi için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

Arda'nın durumu Real Madrid cephesinde de yakından takip ediliyor. Çünkü İspanyol kulübünde milli ara öncesi Alaba, Bellingham, Mendy, Tchouameni, Camavinga'nın sakatlıkları bulunuyordu.

Milli futbolcumuz Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı. Toplam 100 dakika süre alan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.