Arda Güler'in Galatasaray aşkı ortaya çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz günlerde İspanya La Ligi ekiplerinden Real Madrid’e transfer olan milli oyuncumuz Arda Güler’in Madrid Havaalanında beraber görüntülendiği kişinin kimliği ortaya çıktı.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Genç yıldızın İspanya’da her an yanında bulunan kişinin Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Duru Nayman olduğu görüldü. Bu gelişmenin ardından Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler ile Duru Nayman’ın bir aşk yaşadığı iddia edildi.

GALATASARAY'DA FORMA GİYİYOR

2005 doğumlu olan Duru Nayman Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 23 numaralı formanın sahibi konumunda yer alıyor. Duru Nayman ayrıca geçmişte Fenerbahçe'de de oynamıştı.