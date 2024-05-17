Bahar eski nişanlısı tarafından katledildi: Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Bahar eski nişanlısı tarafından katledildi: Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Küçükçekmece'de bir kadın daha hayattan koparıldı. Eski nişanlısı tarafından silahla katledilen Bahar Kaban'ın saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yer alan Dereboyu Caddesi'nde sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile tartıştı.

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Tartışmanın ardından silahını çıkartan Yıldız, Kaban'a ateş etti.

Yıldız, saldırı sonrasında olay yerinden kaçarken, ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılan Bahar Kaban ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Kaban'ın arkasından gelen Gökhan Yıldız’ın kadını kolundan çekiştirdiği ve ardından da silahla ateş edip olay yerinden kaçtığı görüldü.

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