Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu

Rekor bir ücretle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Soccer Champions Tour kapsamında oynanacak olan Milan maçında ilk kez forma giyecek.

Arda Güler'in Real Madrid'de forma giyeceği ilk maç belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performansla La Liga devi Real Madrid’e rekor bir ücretle transfer olan Arda Güler’in İspanyol ekibiyle çıkacağı ilk maç belli oldu.

İLK MAÇI MİLAN'A KARŞI
Hazırlık kampında teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi büyülemeyi başaran Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına Serie A ekiplerinden Milan karşısında çıkacak. ABD’de düzenlenen "Soccer Champions Tour" kapsamında karşı karşıya gelecek iki takımın maçı 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te oynanacak olan maç, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak

EL CLASSİCO'DA FORMA GİYECEK
Arda Güler’in ayrıca turnuva kapsamında 30 Temmuz Pazar 00.00'da Barcelona ile oynanacak El classico karşısında da sahaya çıkması bekleniyor.

TURNUVANIN FİKSTÜRÜ İSE ŞÖYLE:

05:30/23 Temmuz Pazar: Barcelona – Juventus

05:00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan

03:30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United

05:30/27 Temmuz Perşembe: Arsenal – FC Barcelona

05:30/28 Temmuz Cuma: Juventus – AC Milan

00:00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid

06:00/2 Ağustos Çarşamba: AC Milan – Barcelona

02:30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid

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