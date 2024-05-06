Bitkisel tedaviye avuç dolusu para harcayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı

İnsanlar, sağlık sorunlarına çare bulmak amacıyla doğal ürünlere yöneliyor.

Bitkisel tedavi gibi doğal yöntemlerle ilgili olarak uzmanlar da uyarılarda bulunuyor.

Onkoloji alanında uzman Doç. Dr. Çağlayan Geredeli, kanser tedavisinde bitkisel yöntemlere yönelimin arttığını ve bu durumun tedavi sürecine olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Geredeli, "İnsanlar, gereksiz ve etkisiz bitkisel tedavilere büyük meblağlar ödüyorlar" dedi.

Geredeli, kanser tedavisi sürecinde hastaların bilimsel yöntemler yerine, maddi kaynaklarını bitkisel tedavilere aktardıklarını ve bu durumun tedavi sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Doç. Dr. Geredeli, "Kanser tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve büyük hastanelerde, uzman ekipler tarafından yürütülmesi gerekir. Ancak bazen hastalar, sosyal medyanın da etkisiyle, gerekli olan kemoterapi ve radyoterapiden uzaklaşarak bitkisel tedavilere yöneliyorlar. Devletimiz, kanser hastalarının tedavi masraflarını karşılıyor. Buna rağmen hastalar, yüksek borçlar altına girerek, faydası olmayan bitkisel tedavilere para harcıyorlar. Bu tedavilerden pişmanlık duyarak bize başvuran hastalarda, hastalığın ilerlediğini ve durumun kötüleştiğini gözlemliyoruz. Hastalara, bu tür gereksiz ve etkisiz bitkisel tedavilere para harcamamalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin ise, şifalı bitkilerin faydalı özelliklerine rağmen, kontrolsüz kullanımlarının zararlı olabileceğini vurguladı.

Sezgin, "Doğru dozda kullanıldığında bitkiler faydalı olabilir, ancak aşırı tüketim sağlığa zarar verebilir. Örneğin, karabiber günlük bir çay kaşığından fazla tüketilmemelidir. Bitkisel tedavi, kişiye ve rahatsızlığına göre değişkenlik gösterir ve doktor kontrolünde uygulanmalıdır" dedi.

Bitkisel Tedavi Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), doğal tıp ve özellikle fitoterapi konusunda ülkelerin daha fazla ilgi göstermesini önermektedir. Avrupa ve Amerika'daki üniversiteler ve enstitülerde yüzlerce tıbbi bitki üzerine araştırmalar yapılmakta ve elde edilen sonuçlar dünya ile paylaşılmaktadır.

Bitkisel tedavi, insanlık tarihi kadar eski bir yöntemdir ve çeşitli hastalıklardan korunma veya tedavi etme amacıyla uzmanlar tarafından belirlenen bitkilerin kullanılmasını içerir. Örneğin, bir kişinin belirli bir rahatsızlık için belirli bitkilerin belirli kısımlarını kullanması fitoterapi olarak adlandırılır.

Bitkisel Tedavi Nasıl Yapılır?

Bitkisel ilaçlar, bitkilerin yaprak, kök veya çiçek gibi parçalarından elde edilen aktif maddeler içerir.

Fitoterapi, bitkisel özlerin kullanılmasına dayanır ve kimyasal ilaçlara göre daha az yan etkiye sahip olabilir. Ancak, bitkisel tedavilerin de yan etkileri olabileceği için doktor kontrolünde kullanılması önemlidir. Özel durumlar, doktora bildirilmeli ve tedavi buna göre düzenlenmelidir.