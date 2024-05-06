Apartmanı saran sarmaşık göz kamaştırdı

Kaynak: İHA
Apartmanı saran sarmaşık göz kamaştırdı
Eskişehir’de her bahar ayında bir apartmanı saran sarmaşık baharın gelişi ile beraber canlandı.

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İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde yer alan bir apartmanı, yanındaki arazide yetişen sarmaşık bitkisi sardı.
Her sene havaların ısınmasıyla beraber canlanan sarmaşık, bu senede apartmanı sardı, manzarayı gören vatandaşlar sarmaşığa hayranlıkla izledi.
Binanın bir bölümünü boydan boya saran sarmaşık, binanın 4’üncü katına kadar yükseldi. Binadaki pencerelerinin bir kısmını da kapatan sarmaşık, betonarme yapılardan sıkılan insanların gözünde adete yeşil bir gökdelen gibi gökyüzüne yükseldi.

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