Arda Güler'in sevgilisi Galatasaraylı çıktı

Real Madrid’de son dönemde gösterdiği müthiş performansla İspanyol basınının dikkatini çeken Arda Güler, uzun bir süre sonra özel hayatıyla gündeme geldi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin dikkatini çekmeyi başardı.

Diğer taraftan milli futbolcu, kız arkadaşıyla birlikte fotoğraflar paylaştı. Bu paylaşımlar büyük ilgi gördü.

Arda Güler’ın sosyal medya hesaplarından yayınladığı son fotoğraflar, taraftarlar ve futbolseverler tarafından yakından takip edildi.

Özellikle sevgilisi Duru Nayman ile verdikleri samimi pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğuyla dikkat çekti.

EVLİLİK SORUSUNA YANIT

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın pozları, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı.

'Duru ve Arda ne zaman evlenecekler?' sorusuna cevap veren Duru Nayman, "Henüz erken böyle konular bence, ama bilmiyorum" dedi.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, 2005 yılında dünyaya geldi. Duru, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynuyor.

Nayman, eskiden Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'e giden genç yıldız Arda Güler'in yanında 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman'ın olduğu görüldü.