Arda Güler'in tercihi belli oldu. İspanyollar'dan flaş iddia

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceğinin belirsizliği sürüyor. İspanyol basını, Real Madrid ve Barcelona arasında Güler'in Real Madrid'i seçtiğini iddia etti.

Arda Güler'in tercihi belli oldu. İspanyollar'dan flaş iddia

Fenerbahçe’nin süper yeteneği Arda Güler’in kariyerindeki yeni adımda Real Madrid’i tercih ettiği öğrenildi.

İspanyol haber siteleri ve Türk medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’nin süper yeteneği Arda Güler’in yeni adresi Real Madrid oldu.

Arda’nın Barcelona ile flörtleştiği ve Katalan ekibinin Arda’yı açık açık istediği biliniyordu.

Sarı lacivertli kulübe, Real Madrid’in 17.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin üzerinde bir teklif yaptığı; Arda’nın da gönlünün Real Madrid’den yana olması sebebiyle Barcelona’nın bu yarıştan elendiği ifade ediliyor.

Real Madrid’in teklifinde; Arda için Gençlerbirliği’ne ödenecek transfer payı ve bir sonraki satıştan Fenerbahçe’ye ekstra pay olduğu da ifade ediliyor.

Bu durumun ardından Barcelona’nın bir kontra teklif yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek.

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