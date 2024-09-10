Arda Güler'le ilgili çarpıcı Galatasaray açıklaması

Son dönemde, A Milli Takım ve Real Madrid'in parlayan yıldızı Arda Güler’in kiralanacağı ve Galatasaray’ın devrede olduğu yönündeki haberler medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Ancak, bu iddialara dair bir soruya yanıt veren Mehmet Ali Güler, kesin bir dille bu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Mehmet Ali Güler, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu konuda hiçbir gerçeklik payı yok. Tüm söylentiler tamamen yalan. Arda bu sezon Real Madrid'de önemli bir rol üstlenecek ve daha fazla süre alacak. Real Madrid'de Arda'nın önü açılıyor ve fiziksel olarak eksiklikleri bulunmasına rağmen bu sezon daha iyi performans gösterecek. Kimse Galatasaray’a ya da Fenerbahçe’ye transferi konuşmasın. Arda’nın Türkiye’ye dönme durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.