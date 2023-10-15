Arda adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Arda isminin anlamını araştırıyor. Peki, Arda ne demek? Arda isminin anlamı nedir?
ARDA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Arda ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Sonra gelen.
- Hükümdar veya kumandan asası.
- Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
- Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
- İşaret olarak yere dikilen çubuk.
ARDA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Arda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Arda ismini koymak caizdir.