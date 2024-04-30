Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...

Kaynak: Haber Merkezi
Patlıcan közlerken deneyin. Suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor...
Patlıcan közlerken bilmeniz gereken tüyolar. Patlıcan bu yöntemlerle asla acı olmuyor

Patlıcan közlemenin lezzeti ve pratikliğiyle ilgili birkaç ipucu paylaşmak istiyoruz. Bu yöntemle közlenen patlıcan, suyunu içine hapsediyor ve asla patlıcan acı olmuyor.

İŞTE FIRINDA PATLICAN KÖZLEME

Nefisyemektarifleri.com sitesinde adım adım fırında patlıcan közleme tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

Fırında patlıcan közlemek için öncelikle fırın tepsisine pişirme kağıdı alalım.
Yıkayıp kuruladığımız patlıcanların üzerine çatal, kürdan ya da bıçakla delikler açalım.
Ardından fırın tepsisine alalım. Delikler sayesinde pişerken patlıcanın içerisinde oluşacak buhar rahatlıkla dışarı çıkacaktır.

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220 °C fırında alt üst fansız ayarda patlıcanlarımızı 50 dakika közlenmeye bırakalım.
Sürenin sonunda patlıcanları fırından alalım ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim.
Ardından kabuklarını soyduğumuz köz patlıcanlarımızı hemen kullanmayacaksanız dondurucuya kaldırabilirsiniz.


Evde patlıcan közleme de diğer bir yöntem ise közmatikte közlemek. Bunun için patlıcanları közmatiğin üzerine alalım. Bıçakla üzerine minik delikler açalım.
Ocağı açtıktan sonra patlıcanları belirli aralıklarla çevirerek közleyelim.
Yeterince yumuşayan patlıcanların yine ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kabuklarını soyalım ve dilediğimiz şekilde kullanalım.

Közlenmiş Patlıcanla Ne Yapılır?

Közlenmiş patlıcanı doğrayarak, üzerine doğranmış domates, biber, soğan ve zeytinyağı ekleyerek harika bir salata yapabilirsiniz. Limon suyu ve tuz ile lezzetlendirebilirsiniz.

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