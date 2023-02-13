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128 saat sonra enkazdan çıkan Arda ile Ahmet Nur Çebi telefonda görüntülü konuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 128 saat sonra enkazdan kurtulan Arda Övün'le görüntülü olarak görüştü.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 21:22
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Arda Övün'le Çebi görüştü

128 saat sonra enkazdan çıkan Arda ile Ahmet Nur Çebi telefonda görüntülü konuştu
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Beşiktaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Adana Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy'un ziyaret ettiği Arda Övün'le görüntülü konuşma gerçekleştiren Çebi, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Genç taraftarı çok sevdiğini ifade eden Çebi, yaşanan felakette bazı mutluluklar gerçekleştiğini ve bu mutluluklardan birisinin de Arda Övün olduğunu söyledi.
Arda Övün'ün Adana'da tedavi altında bulunduğu hastanedeki bir başka Beşiktaş taraftarı Cenk ve Galatasaray taraftarı Arda'yla da görüntülü konuşan Çebi, 3 depremzede genci Beşiktaş-Galatasaray derbisine davet etti.

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