Dört büyükler, geliri depremzedelere bağışlanacak ortak forma çıkaracak

Türk sporunun devleri olan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor diğer kulüpler gibi felaketin yaşanmasının hemen ardından harekete geçti. Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olundu. Ezeli rakipler, deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket etti. Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

ORTAK FORMA PLANI

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.

Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlar için kullanılacağı belirtildi.