Arda Turan Barış Alper için fiyat biçti. Kaç para vereceğini açıkladı

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Arda Turan Barış Alper için fiyat biçti. Kaç para vereceğini açıkladı

Süper Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz için flaş açıklamalar yaptı.

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, katıldığı bir YouTube videosunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A FİYAT BİÇTİ
Arda Turan kendisine sorulan 'Barış'ı ve Ferdi'yi Arda Turan olarak başkan olsan kaç milyona transfer edersin?' sorusunu, 'Barış'a 40 milyonun üzerinde veririm. Çünkü fiziksel kalitesi en üst seviyede. Real Madrid, Bayern Münih, Manchester City'de oynayabilecek bir kalitede. Oyunu da öğrendiği için, bire biri de çok etkili. Dünyada az kalan bir şey. Çalım atan, dribling yapan oyuncu. Şutu var.' ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ
Barış Alper Yılmaz, dün oynanan Galler-Türkiye maçında iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Milli futbolcu, İzlanda ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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