Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünde, yöneticiler ve teknik ekip basketbol maçı yaptı.
Maçın görüntüleri kulübün sosyal medya hesabından paylaşılırken, teknik direktör Arda Turan'ın isabetli atışları da dikkat çekti.
🔛 Баскетбольний режим! 🏀— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 13, 2025
🧡 Тренерський штаб «Шахтаря» та адміністратори команди зійшлися на майданчику ⛹🏻♂️#Shakhtar #баскетбол pic.twitter.com/39cGF9Jcmt
Geçen sezon sonunda Eyüpspor'dan ayrılan Turan, Shakhtar Donetsk'le anlaşmıştı. Arda Turan'ın öğrencileri ligde oynanan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
17 puan toplayan Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'in bir puan önünde zirvede bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Norveç temsilcisi Ilves Tampere ve Beşiktaş'ı turnuvanın dışına iten Shakhtar Donetsk, Yunan ekibi Panathinaikos'a penaltılarla elenmişti.
Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Servette kulübü eleyen Turan'ın ekibi, lig aşamasındaki ilk maçında Aberdeen'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.