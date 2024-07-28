Arda Turan Beşiktaş'a deva oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan Beşiktaş'a deva oldu

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Tayfur Bingöl için Arda Turan harekete geçti.

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kalırken ligin yeni takımlarından Eyüpspor transferde hız kazandı.

Teknik direktör Arda Turan’ın talebi doğrultusunda orta sahaya transfer yapmak için harekete geçmek isteyen Eyüpspor mutlu sona ulaştı.

TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'A

Ertan Süzgün’ün haberine göre Eyüpspor Beşiktaş’ta yeni sezonda düşünülmeyen Tayfur Bingöl transferi için anlaşmaya vardı.

Tayfur Bingöl'ün önümüzdeki günlerde resmi olarak Eyüpspor’a transfer olması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 19 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 1 gol 2 asist kaydetti.

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