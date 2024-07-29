Arda Turan Beşiktaş'ı ikna etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan Beşiktaş'ı ikna etti

Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın isteği doğrultusunda Beşiktaşlı oyuncuyu kadrosuna dahil ediyor.

Arda Turan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor, Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almayan yıldız oyuncuyu transfer etmeye hazırlanıyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Eyüpspor, Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcusu Tayfur Bingöl'ün transferi için Siyah-Beyazlılar ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Eyüpspor ve Tayfur Bingöl arasında son görüşmelerin yapıldığı ve sözleşme detaylarının konuşulduğu belirtiliyor.

Süper Lig'e hazırlanan Eyüpspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Anastasios Chatzigiovanis, Umut Meraş, Mame Thiam ve Fredrik Midtsjo gibi isimlerle güçlendirdi.

Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Tayfur Bingöl, 3 gol ve 4 asist kaydetti.

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