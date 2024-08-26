Arda Turan Galatasaray'dan istiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, sezona iyi bir başlangıç yaptı. 3 hafta sonunda 7 puan toplayan Arda Turan'ın ekibi, Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.

Diğer taraftan Eyüpspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Arda Turan'ın, Galatasaray forması giyen sağ bek oyuncusu Leo Dubois’ya talip olduğu ortaya çıktı. İstanbul temsilcisi, tecrübeli savunmacıyla transfer için görüşmeler yapıyor.

29 yaşındaki Leo Dubois, bu sezon Galatasaray’da 3 maçta forma giydi. Teknik direktör Okan Buruk, Dubois’ya 170 dakika süre verdi.