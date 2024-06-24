Arda Turan günah çıkardı. Yıllar sonra gerçeği açıkladı

Almanya'da Milli Takım'ı takip eden gazeteciler bugün de 2 futbolcunun basın toplantısını izleyeceklerdi. Ancak TFF, bunu iptal ederek şaşkınlık yaratan bir karara imza atmıştı. TFF'nin kararıyla futbolcuların yerine Türkiye'de tatilde bulunan Arda Turan ile Burak Yılmaz'la görüntülü sohbet toplantısı düzenlendi.

Milli Takım'da oynadığı yıllarda gazeteciye saldıran, gece kulübünde arkadaşının karısına asılan, hastane basıp silah sıkan Arda Turan kameranın karşısına geçti, Ay-Yıldızlı ekibimizde Portekiz maçı sonrası oluşan kaosu değerlendirdi.

Sözlerine "Bir kriz varsa hemen gelelim dedik, bizsiz olmaz diye. Herkese merhabalar diliyorum" ifadesiyle başlayan Arda Turan, "Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002’yi de, 2008’i de geçeriz" dedi.

Arda Güler ile zaman zaman konuştuğunu dile getiren Turan, "Arda bizim göz bebeğimiz. Gerçekten ona ihtiyacımız olan 90 dakikalar geliyor. Arda, Real Madrid’de sezon sonunda 8-10 maç çok iyi oynadı. Gürcistan maçında zemin ağırdı. Dışardan baktığınız zaman Arda gibi bir oyuncuyu korumak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Arda Güler muhteşem bir oyuncu. Topa sahip, set hücumu yapacağımız maçlarda etkili kullanabiliriz. Arda o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri. İlk krizlerde suni krizler olur. Arda’nın bunlara geleceğini sanmıyorum. Muhteşem bir elmas var. Onun futbolunu konuşup, eğlenmeliyiz. Çekya’yı geçerek son 16 maçında gerçek Arda’ya ihtiyacımız var. En ihtiyacımız olan yerde hocamız onu değerlendirecektir düşünüyorum" dedi.

Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşanan ve tartışma konusu olan diyalogun sorulması üzerine Turan, "Montella’nın tavrını okuduğumda, 'Sen delisi misin Arda, biz seni maçta oynatmıyoruz. Çekya maçı var, çok önemli. Düz koşuya git, aman bir yerine bir şey olmasın'. Oyuncularıma bazen öyle yaparım. Caner her antrenmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim. Montella, Arda’nın üstüne titriyor, hepimiz gibi. Bu konuyu böyle bırakalım. Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolunda içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma" cevabını verdi.

Arda Turan son olarak eski futbolcuların Milli Takım'a yönelik eleştirilerine sert çıktı. Sözlerine başlamadan gazetecilerden özür dileyen Arda Turan şu ifadeleri kullandı: "Böyle masalarda otururduk Milli Takım'da oynadığımız dönemler. Basın mensupları kötüydü, basın mensupları bel altı vuruyordu, basın mensupları şöyleydi... Sizlerden özür diliyorum bu konuda. Sadece ben eleştiri varsa abileri olarak ulaşabilirler. Daha kibar olmalılar eski oyuncular. Basın mensubu gibi eleştirmemeliler diye düşünüyorum. Bu yollardan onlar da geçtiler. Hani 3 gün sonra milli maç vardı, beklemek lazımdı. O yüzden sizlerden kendi adıma özür dilemek istiyorum."