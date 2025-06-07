Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Bonservis bedeli belirlendi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Bonservis bedeli belirlendi

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, transfer çalışmalarına başladı. Genç teknk adam, ilk hedef olarak Fenerbahçe'de gözden düşen milli oyuncuyu belirlemişti. Sarı-lacivertliler, bu transfer için istediği bonservis bedelini belirtledi. İşte detaylar...

Jose Mourinho döneminde beklediği kadar forma şansı bulamayan İsmail Yüksek için Shakhtar Donetsk'in ısrarı sürüyor. Arda Turan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ukrayna ekibinin transfer listesinin ilk sıralarında milli futbolcu yer alıyor.

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FENERBAHÇE İSMAİL YÜKSEK'İN BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için 15 milyon euroluk teklif gelmesi durumunda ayrılığa onay verecek. Deneyimli orta saha bu rakama satışının gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'ye en yüksek bonservis geliri sağlayan futbolcular arasında 8. sıraya yerleşecek.

Öte yandan İsmail Yüksek'in de kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı.

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