Arda Turan milli golcüyü istiyor: Shakhtar yönetimine bildirdi

Kaynak: DHA
Arda Turan milli golcüyü istiyor: Shakhtar yönetimine bildirdi

Arda Turan, ilk yurt dışı teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Shakhtar Donetsk’ten Milli takımın forveti Bertuğ Yıldırım’ın transfer edilmesini istedi.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes forması giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da gösterdiği başarılı performansla Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. İki yıllığına Ukrayna temsilcisine imzayı atan 38 yaşındaki teknik adam, transferde gözünü Fransa’ya çevirdi.

Turan ve ekibi, Fransa Ligue 1 temsilci Rennes’de forma giyen 22 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım için kolları sıvadı. Ukrayna ekibinde transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Bertuğ için gelecek hafta temasların devam edeceği belirtilirken, genç teknik adamın milli oyuncuyu ön hatta çok istediği öğrenildi.

Shakhtar Donetsk’in kadrosuna katmak istediği Bertuğ Yıldırım, bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’ye kiralanmıştı. Milli futbolcu Getafe formasıyla 27 maçta süre alırken, 3 gol ve 1 asist yaptı.

yeni-proje-2025-06-07t233251-042.jpg

Son Haberler
Acil servis doktoruna saldırı!
Acil servis doktoruna saldırı!
CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'in acı günü: Annesini kaybetti
CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'in acı günü: Annesini kaybetti
Bizim Çocuklar ABD'yi fethetti
Bizim Çocuklar ABD'yi fethetti
Meraların madene açılmak istenmesi köylüleri ayağa kaldırdı
Meraların madene açılmak istenmesi köylüleri ayağa kaldırdı
Ünlü gazeteci gelen telefonla çılgına döndü! Zıvanadan çıktı..
Ünlü gazeteci gelen telefonla çılgına döndü! Zıvanadan çıktı..