Arda Turan şaşkınlıkla izledi. Bülent Uygun inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan şaşkınlıkla izledi. Bülent Uygun inanamadı

Sivasspor maçında Eyüpspor'u öne geçiren Ahmet Kutucu attığı gol ile şaşkınlık yarattı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 8. dakikasında Eyüpspor rakibi karşısında öne geçti.

Ceza sahasına oldukça uzak bir mesafede topu alan Ahmet Kutucu hemen önündeki rakibini geçerek kaleye vurdu.

90'a giden topa uçan kaleci Nikolic'in müdahalesi yetersiz kalınca Eyüpspor perdeyi açtı.

Golün hemen ardından ekrana gelen Arda Turan ve Bülent Uygun'un şaşkınlığı gözlerden kaçmadı.

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