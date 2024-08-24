Arda Turan şaşkınlıkla izledi. Bülent Uygun inanamadı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 8. dakikasında Eyüpspor rakibi karşısında öne geçti.
Ceza sahasına oldukça uzak bir mesafede topu alan Ahmet Kutucu hemen önündeki rakibini geçerek kaleye vurdu.
90'a giden topa uçan kaleci Nikolic'in müdahalesi yetersiz kalınca Eyüpspor perdeyi açtı.
Golün hemen ardından ekrana gelen Arda Turan ve Bülent Uygun'un şaşkınlığı gözlerden kaçmadı.
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