Arda Turan'a kendi sahasında büyük şok!

Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında kendi sahasında LNZ Cherkasy'ye 4-1 mağlup oldu.
Geçtiğimiz hafta Dinamo Kiev'den liderliği alan Arda Turan'ın öğrencileri bu sonuca rağmen 17 puanla zirvedeki yerini korudu.
LNZ Cherkasy’nin gollerini 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah attı. Shakhtar’ın tek golü ise 85. dakikada Egor Nazaryna’dan geldi.
Ligdeki ilk yenilgisini alan Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'in de Metalist 1925 ile 1-1 berabere kalmasıyle liderliği kaybetmedi.