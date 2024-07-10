Arda Turan'dan Galatasaray savunması. Yanıt gecikmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan'dan Galatasaray savunması. Yanıt gecikmedi

Serdar Ali Çelikler ile Arda Turan arasındaki atışma büyüyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan ile Serdar Ali Çelikler sosyal medyada birbirine girdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Instagram hesabındaki "Sadece Galatasaray" iletisini Serdar Ali Çelikler eleştirdi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Dünya çapında iddiası olacak hangi teknik direktör Instagram'ına 'Sadece falanca takım' yazar?" diyerek Arda Turan'a göndermede bulundu.

Sosyal medyada taraftarlar tarafından gündeme getirilen atışma sonrası Arda Turan'dan yanıt gecikmedi.

Arda Turan, "Galatasaray bizim için falanca bir takım değil; bir sevda, bir aşk. Bunu kimseye sorma ihtiyacım yok, bio'mda her zaman kalacak. Onu silersem "Sadece Galatasaray" olduğumu bilmiyor musun?" sözleriyle Serdar Ali Çelikler'e yanıt verdi.

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