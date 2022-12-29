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Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam ederken, etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 25 santime kadar ulaştı. 

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:22
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Ardahan beyaza büründü

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
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Yeni yıla sayılı günler kala Ardahan'ın Posof ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti.

Bulutlar arasından parlayan güneş, Posof'ta karları eritemedi. Kar nedeniyle kapanan köy yolları erken saatlerde açılarak, taşımalı eğitimin devamı sağlandı. Yaklaşık 25 santime ulaşan kara rağmen ulaşımda bir aksama olmadığı belirtildi.

 

(Kaynak: İHA)

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