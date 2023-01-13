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Ardahan buz kesti, havaya serpilen sıcak su dondu

Ardahan'da havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:47
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Ardahan buz kesti

Ardahan buz kesti, havaya serpilen sıcak su dondu
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İHA'nın haberine göre, Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan, adeta buz kesti. Gece eksi 20 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü. 

Aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu. Şehirde dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı. 
Ağaçların kırağı; çeşmelerin ve yolların buz tuttuğu bölgede vatandaşlar, şiddetli soğuğa karşı araçlarını battaniyeyle örterek korudu.

Uğraş Karataş isimli vatandaş, güneşin dahi üşüdüğü bir şehirde yaşadıklarını söyleyerek, "Gördüğünüz gibi havada su bile donuyor. Eksi 30 derece, araçlar çalışmıyor. Ve şu anda memleket buza döndü" dedi.

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