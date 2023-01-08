Ardahan Hanak SYDV geçici 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Ardahan Hanak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. En az ilkokul mezunu olmak.

4. Hanak İlçesinde ilan tarihi ve öncesi itibarıyla ikamet ediyor olmak, 18 yaşından büyük, 45 yaşından küçük olmak.

5. Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

6. Program Kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olmak.

7. 3294 sayılı yasa kapsamında olan vatandaşlar tercihen değerlendirilecektir.

8. Alımı yapılacak temizlik işçileri; Hanak ilçe merkezinde ve köylerinde yaşayan proje faydalanıcı olarak belirlenen ihtiyaç sahibi kişilerin gündelik temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,

2. Nüfus cüzdanı sureti ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi

3.2 adet vesikalık fotoğraf,

4. Özgeçmiş (CV)

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu, (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)