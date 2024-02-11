Ardahan'da buzlanma bir tırı devirdi. Kara yolu ulaşıma kapandı

Kaza, sabah saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkiinde meydana geldi. İl genelinde soğuk hava günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ardahan-Kars kara yolunda ilerlemekte olan A.S. kontrolündeki 61 K 11150 plakalı tır, soğuk hava sonucunda yaşanan buzlanma sebebiyle Çamlıçatak mevkiinde sürücünün hakimiyetinden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü S.A., ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazadan sonra kara yolunda tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanıldı. Tırın devrildiği yerden kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.