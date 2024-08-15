Ardahan’da kelebeklerden "ölüm dansı"

Kura Nehri'nin kenarında toplanan ve halk arasında "bir günlükler" olarak bilinen bu kelebekler, yaşam süreleri boyunca doğanın döngüsü içinde önemli bir rol oynuyorlar. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, bu kelebeklerin sayısı hızla artarak yüz binlere ulaşıyor ve Ardahan şehrinin üzerinde adeta bir beyaz örtü oluşturuyorlar.

Akşam saatlerinde ise, Ardahan Köprüsü ve Ardahan Kalesi civarındaki ışıklar kelebekleri kendine çekiyor ve bu küçük canlılar, ışıkların etrafında dans edercesine uçuşuyorlar. Ancak bu dans, aynı zamanda onların yaşamının da son dansı oluyor; zira kelebekler, kısa bir süre sonra hayatlarını kaybediyorlar.