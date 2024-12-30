Ardahan'da TIR kuyruğu oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da TIR kuyruğu oluştu

Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Damal-Posof karayolunda buzlanma nedeniyle TIR kuyruğu oluştu.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken, Ardahan-Damal-Posof karayolunda buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Buzlanmanın yoğun olduğu Ilgar dağı Geçidi'nde TIR'lar kuyruk oluşturdu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı ve tipi, özellikle Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında buzlanma nedeniyle trafiğin aksamasına neden oldu. Sabah erken saatlerde Ilgar dağı geçidinde ağır tonajlı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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Karayolları ekiplerinin yolda karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptığı, ilerleyen saatlerde trafik akışının normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

Ardahan'da TIR kuyruğu oluştu

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