Ardahan’da üst üste trafik kazaları

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Ardahan’da üst üste trafik kazaları

İHA’dan alınan habere göre kaza, Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda meydana geldi. Tuna Kara idaresindeki 14 EB 460 plakalı çekici üstündeki ekskavatör, iş makinesinin üzerine düştü. Kazada, tır sürücüsü ile Seydi Aydoğar yaralandı. Yolda kısa süreliğine trafik aksadı. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yolun Posof ilçe çıkışı 3'üncü kilometresinde Gazi Açıkgöz'ün kullandığı 75 AS 057 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Sürücü Açıkgöz Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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