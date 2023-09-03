Ardahan'ı dolu vurdu: Dağlar tepeler beyaza büründü

Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü.
Dolunun etkili olduğu Sulakyurt ile Değirmenli köyleri arasındaki tepeler beyaza büründü.
Sağanak kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.
Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü.
Dolunun etkili olduğu Sulakyurt ile Değirmenli köyleri arasındaki tepeler beyaza büründü.
Sağanak kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.