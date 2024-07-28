Ardahanlı kadın çiftçiden büyük adım

Geniş mera ve yaylalara sahip Ardahan'da verilen destekler, hayvancılığa lan talebi artırıyor.

Ardahan'da, hayvan sayısının artırılması için Valilik ve Ziraat Bankası işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında hem başvurular hem de destekler devam ediyor.

İl ve ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek destekten faydalanan çiftçiler, aldıkları küçükbaşlarla kentin hayvan ve süt ürünleri üretimine fayda sağlıyor.

Ardahan'da son 3 senede projeden faydalanan 100 üreticiye verilen 14 milyon 493 TL destekle koyun sayısı 8 bin 167 adet artırıldı.

Projeden faydalanan 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Nargül Avşar da destek alan kadınlar arasında yer aldı.

Merkez Gölgeli köyünde yaşayan Avşar, proje sayesinde son 3 sene içinde küçükbaş havyan sayısını 30' adetten 500'e çıkarttı.

Avşar, bu süreçte hem yeni destekler hem de doğumlarla küçükbaşları sürüye dönüştürmüş oldu.

Projenin hayata geçmesiyle koyunculukta üretime başladıklarını söyleyen Avşar, "Gerçekten koyunları çok seviyorum. Projeyi hayata geçirmekten dolayı çok memnun oldum. Bunu daha çoğaltmak istedim ve başardım. Sağ olsunlar Tarım ve Orman Bakanlığımız ile ilgililere teşekkür ediyorum. Bize destek çıktılar, yardımcı oldular." Değerlendirmesinde bulundu.

Avşar, bu ve benzeri projelerle üretimi arttırmak amacıyla kadınların rolüne ihtiyaç duyulduğunu belitti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de teşvikler ve desteklemeler aracılığıyla kentte hem hayvan varlığını hem de et ve süt verimini arttırmayı amaçladıklarını söyledi.