Ardahan Posof'ta beyaz boz ayılar görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan Posof'ta beyaz boz ayılar görüntülendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde yiyecek arayan beyaz boz ayılar görüntülendi.

Boz ayılar böyle görüntülendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde boz ayılar, sık sık karınlarını doyurmak için köylere iniyor.

Bu kez merkeze bağlı Kurşunçavuş köyü öteki dağ mevkiine gelen beyaz boz ayılar, Ahmet Cesur tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Daha önceleri boz ayılara sıkça rastladığını söyleyen Cesur, ilk defa beyaz boz ayı gördüğünü söyleyerek, “Önce ayı mı yoksa başka bir hayvan mı diye tereddütte kaldım. Çünkü daha önce beyaz boz ayı görmemiştim. Cep telefonumla zoom yapınca beyaz boz ayı olduğunu fark ettim. Bir süre karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştılar” dedi.

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