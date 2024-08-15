Ardan Zentürk ABD'nin Putin'e kurduğu tuzağı açıkladı

Ardan Zentürk'ün konuşmasında Rusya'daki mevcut duruma dikkat çekildi.

Zentürk, Putin'in memnun olmadığını ve önümüzdeki haftalarda Rus ordusunda, savunma bakanlığında ve istihbaratta köklü değişiklikler yapacağını ifade etti. Kremlindeki iç dengelere değinen Zentürk, özellikle de Petro Şev gibi figürlerin Putin'in yanında olduğunu ve derin devletin etkisini vurguladı.

RUS ORDUSUNUN DOĞU CEPHESİNDE İLERLEME KAYDETTİ

Rus yetkililerin Ukrayna'da kalma niyetinde olmadığını belirttiklerini, ancak uzun süreli işgallerin zorluklarını anlamadıklarını kaydetti. Zentürk, Rus ordusunun doğu cephesinde ilerleme kaydettiği ve bazı bölgeleri ele geçirdiği bilgisini verdi. Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerini olumsuz etkileyen eylemleri ve nükleer santrallere yönelik saldırıların savaşın seyrini nasıl etkilediği üzerinde durdu.

KURSK DENİZALTISI OLAYI

Zentürk, Zelenski'nin Putin yönetiminin sembolik bir felaket olarak Kursk denizaltısı olayını gündeme getirdiğini belirterek, Ukrayna'nın barış arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

Beyaz Saray ve Alman yetkililerin, Ukrayna'nın askeri harekâtının batılı güçlerle koordineli yapıldığı iddialarını yalanladığını vurguladı.

SAVAŞIN SONUCUNU KIRIM BELİRLEYECEK

Ayrıca Zentürk, Putin'in yaşananlardan memnun olmadığını ve askeri güçlerini çekerek savaşın sonlandırılabileceğini dile getirdi. Bu savaşın sonucunun Kırım ile belirleneceğini öngördü.