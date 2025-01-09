Ardan Zentürk şiddetlenen gerilimi mercek altına aldı! Aliyev-Putin arasındaki soğuk savaş tırmanıyor

Rusya'nın olay sonrasındaki tavrının Azerbaycan tarafında infiale yol açtığını kaydeden araştırmacı gazeteci Ardan Zentürk iki ülke arasındaki gerilimin resmen bir soğuk savaşa dönüştüğünü belirterek, “İp çok gerildi. Koptu kopacak” dedi.

Hem Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hem de Azerbaycan’da sokaktaki insanın yüreğinin bir türlü soğumadığına dikkat çeken Ardan Zentürk şu değerlendirmeyi yaptı:

RUSYA’NIN YAKLAŞIMI AŞAĞILAYICI

Bu soğumama nedeni, esas olarak Rusya'nın Azerbaycan'a eski Sovyetler Birliği alışkanlığıyla gerçekleştirdiği bir takım aşağılayıcı diye adlandırabileceğimiz yaklaşımlardır. Ama İlham Aliyev Rusya’nın o yaklaşımlarının altında kalmıyor ve her geçen gün her gün çıtayı bir tık daha yukarıya çekerek adeta Rusya ile Azerbaycan arasındaki soğuk savaşın şiddetlenmesine neden oluyor.

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Bence doğru yapıyor ve haklı. Çünkü Ruslar, Putin açtı telefonu Azerbaycan liderine, “Ya işte bizim hava sahasında böyle bir şey olmuş. Özür dilerim” dedi. Ne demek hava sahası?

Bir şey olmuş da özür diliyorsun… Hava sahasında bir şey olmadı… Rusya'nın hava savunma sistemleri bir yolcu uçağını vurdu. Ve daha da vahimi o yolcu uçağı

düşsün ortalıktan kalksın hiçbir iz bırakmasın diye bilinçli olarak Hazar Denizi'ne yönlendirildi.

Hazar Denizi üzerinde de Rusya'nın güçlü elektronik harp sistemlerinin saldırısına uğradı. Ama pilot nasıl bir maharet ki bütün bunlara rağmen o uçağı karaya indirdi. En azından arkada belge, delil bırakarak gitti.

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GERÇEKLER ELBET ORTAYA ÇIKACAK

Aliyev kazada hayatını kaybeden mürettebatın aileleri ve hayatta kalan mürettebatla Cumhurbaşkanlığı sarayında bir toplantı yaptı. Bakın ne diyor; Elbette bugüne kadar bilinmeyen tüm konular ortaya çıkacaktır. Uçağın radyo elektronik yöntemlerle kontrol edilemez hale getirildiği bellidir diyor.

İşte bu ortaya çıktığı an o kara kutudan, Rusya insanların yüzüne bakamaz hale gelecek. Bildiğimiz bir diğer şey ise uçağın yerden açılan ateşle zarar görmesidir. Fakat uçağın neden Aktau havaalanına gönderildiği hususunda henüz bilgimiz yoktur. Bu kulenin kararıyla mı, yoksa pilotların kendi seçimi miydi bilmiyoruz. Tüm bu bilgiler kara kutu açıldıktan sonra ortaya çıkacak diyor.

KARA KUTU BREZİLYA’YA GÖNDERİLDİ

Şimdi, Rusya dedi ki Bağımsız Devletler Topluluğu Komisyonu var kara kutuyu verin orada baksınlar .Azerbaycan ve Kazakistan, “Yok o şaibeli olur oraya güvenmiyoruz…” diye itiraz etti. Rusya çıldırdı ve kara kutuyu gönderdiler Brezilya'ya… Brezilyalılar da çok hızlı bir şekilde dataları çözmüşler. Raporu hazırlayıp Kazakistan’a verdiler. Bu videoyu yaptığım saatlerde henüz Kazakistan'dan bir açıklama yoktu. Benim esas merakla beklediğim nokta, o uçağa elektronik harp saldırısı yapıldı mı, yapılmadı mı? Datada o çıktı mı, çıkmadı mı?

ALİYEV DİREKT PUTİN’İ SUÇLUYOR

O çıktığı an Rusya hükümeti ve yönetimi korumasız bir yolcu uçağını düşürmeye çalışmış olmakla suçlanacak.

Bir hata sonucu uçağı vurabilirsin ama delili ortadan

kaldırmak için uçağı Hazar Denizi üzerine yönlendirmezsin. Azerbaycan cumhurbaşkanı direkt olarak Putin'e diyor ki; “Suçlu sensin. Ve sen şimdi kaçıyorsun. Ancak bu kazada Azerbaycan vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Biz suçluların cezalandırılmasını tam şeffaflık, insani muamele ve adalet talep ediyoruz…”

Müthiş bir şey, Rusya’ya resmen diyor ki; Ben senden hakkımı istiyorum

Kazakistan'ın kara kutuyu Rusya'ya teslim etmemesi de Putin’i öfkelendirdi. Şimdi bu savaş, resmen bir soğuk savaşa dönmüş vaziyette. İp çok gerildi, koptu kopacak. Azerbaycan halkı affetmiyor.”