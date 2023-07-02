İdrar sökücü gibi sağlığa faydası bulunan ardıç meyvesi mutfakta çırçır aroması için kullanılan bir baharattır. Peki, ardıç nedir? Ardıç meyvesinin faydaları neler?

ARDIÇ NEDİR?

Ardıç meyvesinin en yaygın mutfak kullanımı, çırçır aroması için kullanılan bir baharattır. Tıbbi amaçları için ezilmiş, kurutulmuş ya da fermente edilmiş meyvelerin buharla damıtılmasıyla yapılan bir uçucu yağ olarak kullanılır. Ardıç meyvesinin diğer kullanım şekilleri kurutulmuş meyvedir.

Yağın idrar söktürücü ve antiseptik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda sindirim sistemi yoluyla yiyeceklerin hareketini desteklediği düşünülen gastrointestinal yani mide bağırsak düzenleyici olarak kullanılır.

Ardıç meyvelerinin çeşitli sağlık yararlarını gösteren birçok klinik çalışma vardır. Bir araştırma, ardıç meyvelerinin, meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan biyoflavonoidler ve flavonoidler olarak bilinen bileşiklerin çok güçlü antioksidan etkilerine sahip olduğunu keşfetti. Diğer yandan ardıç meyvelerinin Parkinson hastalığının etkilerini iyileştirme ve kolesterolü düşürme ile ilgili potansiyel sağlık yararları olduğu bulmuştur. Kesin bilimsel kanıtlar eksik olsa da, yıllar boyunca ardıç meyvelerinin çeşitli semptomları ve koşulları tedavi etmede etkili olabileceği görülmüştür.

ARDIÇ MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

- İdrar çıkışını artırır, ödemi azaltır ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Cildi temizler ve cilt bakımı için oldukça etkilidir,

- Şişliğin azalmasını sağlar,

- Antibakteriyel ve antifungal etkileri vardır,

- Serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltır,

- Anti kanser özelliği vardır,

- Sindirimi teşvik eder,

- Beyni ve sinir sistemini korur.