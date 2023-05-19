Ardıç otunun yararları neler?

Dünyanın birçok ülkesinde kutsal sayılan bir ağaç, Ardıç. Sağlık ve bereket getirdiğine inanılıyor. Doğal olarak yetişen ve kendi kendine büyüyebilen sıfır sorunlu bir ağaç türü. İşte yararları.

Ardıç otunun yararları neler?

Editör: Erkavim Yıldırım

Çok eski tarihlerde simyacılar tarafından felsefe taşının yapımında kullanıldığı belirtiliyor.

Göçebe hayat yaşayanların yuvalarını o ağacın gölgesine kurdukları da bilininler arasında.

Yararları bununla sınırlı değil. İşte Cadı Kovucu diye bilinen ardıç ağacının faydaları.

Burkulma ve çarpma sonrası ağrıları dindiriyor.
Selulitleri yok ediyor.
İdrar söktürüyor.

Hazmı kolaylaştırıyor.
Gaz sancılarını gideriyor.

Ardıç yağı bronşite iyi geliyor
Romatizmal ağrıları önlüyor
Saç derisini ve saçı güçlendiriyor


Ardıç ağacından elde edilen katran sivilcelere ve uyuza iyi geliyor.

Ağrı kesici özelliği bulunuyor.
Diş etini güçlendiriyor.

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