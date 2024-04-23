Aref'in son hali görenleri şaşırttı

Aref'in son hali görenleri şaşırttı
Kaynak: Haber Merkezi
Yetenek Sizsiniz ile Türkiye’de hemen hemen herkesin yakından tanıdığı Aref Ghafouri son hali ile kendisini yıllar önce gören herkesi şaşırttı. O ilk halinden eser kalmayan Aref’in son halleri yorum yağmuruna tutuldu.
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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 1

2011 yılında Show TV’de Acun Ilıcalı’nın sunduğu Yetenek Sizsiniz programı ile nam salan ünlü illüzyonist Aref, kişisel hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 2

Yaptığı gösteriler ile hafızalarda iz bırakan Aref, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 3

Günlük yaşantısından kareleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen Aref’in son hali görenleri şaşırttı.

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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 4

Özellikle hayvanlar ile paylaştığı son pozları ile görenleri şaşırtan Aref hakkında evrim geçirmiş, ne olmuş bu adama şeklinde yorumlar yapıldı.

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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 5

Aref bu sıradışı yaşamının yanı sıra borsa işlerinde de aktif bir şekilde uğraşırken geçtiğimiz haftalarda Borsa İstanbul tarafından kendisine tedbir kararı konması ile yeniden gündeme gelmişti.

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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 6
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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 7
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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 8
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Aref'in son hali görenleri şaşırttı 9
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