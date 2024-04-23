2011 yılında Show TV’de Acun Ilıcalı’nın sunduğu Yetenek Sizsiniz programı ile nam salan ünlü illüzyonist Aref, kişisel hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Yaptığı gösteriler ile hafızalarda iz bırakan Aref, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
Günlük yaşantısından kareleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen Aref’in son hali görenleri şaşırttı.
Özellikle hayvanlar ile paylaştığı son pozları ile görenleri şaşırtan Aref hakkında evrim geçirmiş, ne olmuş bu adama şeklinde yorumlar yapıldı.
Aref bu sıradışı yaşamının yanı sıra borsa işlerinde de aktif bir şekilde uğraşırken geçtiğimiz haftalarda Borsa İstanbul tarafından kendisine tedbir kararı konması ile yeniden gündeme gelmişti.