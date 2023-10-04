Arhavi beyaza büründü

Doğu Karadeniz’de sıcaklıkların düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Arhavi’nin 2 bin 450 rakımlı Agora Yaylası beyaza büründü.
Hava sıcaklıklarının düştüğü Artvin'in Arhavi ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Doğu Karadeniz’de sıcaklıkların düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Arhavi’nin 2 bin 450 rakımlı Agora Yaylası beyaza büründü.