AKP'li isim eline süpürge almadan başkanlığa yükseldi. Arif Kocabıyık paylaştı

İlave TV YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, 'Bu doğru mu?' diye AKP'li Hacer Çınar'a sordu.

YouTube'da İlave TV isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 'Temizlik işçisinin önlenemez yükselişi' haberin doğruluğunu AKP'li Hacer Çınar'a yöneltti.

Çınar'ın yükselişiyle ilgili haberde ise "Ak Parti referansıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde temizlik işçisi olarak işe başlayan ve eline süpürge dahi almadan önlenemez bir yükseliş yaşayan Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanı ve Bolu Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, emek harcamadan, alın teri dökmeden siyasi destekle ilerlemesiyle dikkat çekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Arif Kocabıyık, AKP'li Hacer Çınar'a 'Bu doğru mu?' diye sordu.

"TEMİZLİK İŞÇİSİNİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ"

Bolu Havadis sitesinde yer alan haber ise şöyle:

Ak Parti referansıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde temizlik işçisi olarak işe başlayan ve eline süpürge dahi almadan önlenemez bir yükseliş yaşayan Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanı ve Bolu Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, emek harcamadan, alın teri dökmeden siyasi destekle ilerlemesiyle dikkat çekiyor.

Hacer Çınar hiçbir emek harcamadan siyasi torpille yaşadığı yükselişle Sendika Başkanı ve Ak Parti Bolu Belediye Meclis üyesi oldu. Çınar’ın bugün sendika başkanı olarak işçilerin emeğinden, alın terinden, kul hakkından, haram ve helalden bahsetmesi Bolu kamuoyu tarafından şaşkınlıkla takip ediliyor.

Artık işe gitmeden maaşını alıyor

İzzet Baysal Devlet Hastanesinde işe başladığında lise mezunu dahi olmayan ve liseyi dışardan bitirmeye çalışan Hacer Çınar’ın hayatı o dönem Ak Parti İl yönetiminde yaşanan değişiklik ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a okuduğu mektupla biranda değişti.

Temizlik işçisi olarak işe başladığı hastanede eline süpürge dahi almadan ortopedi servisinde kayıt işlerinde görevlendirildi. Adeta sihirli bir elin dokunduğu Hacer Çınar bir anda önlenemez bir yükselişe geçti. Hizmet İş Sendikası Bolu İl Başkanlığına ataması yapılan Çınar, Hastanede çalışmaktanda kurtuldu ve hiçbir emek harcamadan maaşını almaya devam etti.

Sihirli el dokundu hayatı değişti

Hacer Çınar’ın yükselişi bununla da kalmadı. Çınar 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Ak Parti listesinden Bolu Belediye Meclis üyesi oldu. Liseyi dışardan bitiren ve temizlik işçisi olan Çınar’ın, büyük bir torpille Ak Parti Meclis listesinde bir çok önemli ismi geride bırakarak 7 inci sıradan kendine yer bulması İlimizde siyasetin nasıl işlediği ve bulunduğu durumu da ortaya koydu. Hem Hizmet İş Sendikası İl Başkanlığını hem de Ak Parti Bolu Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüten Hacer Çınar, bir taraftan hayret verici bir şekilde yükseliş yaşarken…

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Hacer Çınar'ın 7 Mart 2016'da Hak-İş'in 5. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda yaptığı konuşma gündem oldu. Programa Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Programda konuşma yapma talebi kabul edilen Çınar, Bolu'dan geldiğini ve devlet hastanesinde taşeron işçi olarak çalıştığını söyledi.

Çınar, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastalandığı dönemde mektup yazdığını ifade ederek, "Allah'ım Cumhurbaşkanımıza hayırlı, uzun ömür ver. Hizmetlerini tamamlamasını nasip et. Ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet buna ömrü vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun" dedi.

Söz konusu konuşma medyada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan konuşma" olarak yer almıştı.

Bu konuşmanın ardından Çınar'ın devlet hastanesindeki temizlik görevinden Bolu Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyeliğine yükseldiği görüldü.

Kocabıyık'ın paylaşımı ise şu şekilde:

Kocabıyık'ın bu paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarından da tepki geldi.

Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle: